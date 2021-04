"Vienīgais, kas mūs izvedīs no krīzes, ir vakcinācija." Kariņš "sāks nopietni prasīt", lai tiktu izskatīti dažādi scenāriji potēšanas tempu iekustināšanai

"Vienīgais, kas mūs izvedīs no krīzes, ir vakcinācija. Es sākšu nopietni prasīt, lai tiktu analizēti un izskatīti dažādi scenāriji, kā iekustināt vakcinēšanas tempus," uzsvēra Kariņš.

Visvairāk jeb kopumā 23 548 devu no šīm patlaban neizlietotajām vakcīnām ir tieši "AstraZeneca", savukārt vēl 8414 ir no ražotāja "Moderna". Atlikušās 16 955 devas ir no ražotāja "Pfizer"/"BioNTech".