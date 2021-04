Kariņš: "AstraZeneca" ir apbrīnojami laba vakcīna un ļaut izvēlēties citu ražotāju vakcīnas būtu aplami

"Situācijās, kad cilvēki atsakās no "AstraZeneca" vakcīnas, mums ir skaidri jāpasaka, ka nedabūsim citas, bet ir jāizmanto šī. Dati no Lielbritānijas un Latvijas parāda, ka "AstraZeneca" vakcīna ir laba, apbrīnojami laba vakcīna," uzsvēra Kariņš.

"Man ir lūgums. Kolēģi, pārstāsim reproducēt ziņas, ka kāda no vakcīnām ir nepopulāra vai slikta. Mēs paši reproducējam šādas ziņas. Ja sabiedrība dzird, ka valdības locekļi saka kaut ko nelāgu, tad nav brīnums, ka sabiedrībai nav uzticības ["AstraZeneca" vakcīnām]," sacīja Reirs.

Visvairāk jeb kopumā 23 548 devu no šīm patlaban neizlietotajām vakcīnām ir tieši "AstraZeneca", savukārt vēl 8414 ir no ražotāja "Moderna". Atlikušās 16 955 devas ir no ražotāja "Pfizer"/"BioNTech".