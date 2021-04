Ģimenes ārstu asociācija apgalvo, daudzām praksēm šonedēļ piešķirtas vien 10 vakcīnas devas

Veide norādīja, ka vakar valstī ievesta "Pfizer/BioNTech" vakcīnu krava, taču tās ģimenes ārstiem nevarot dot, jo neesot sakārtota dokumentācija. "Mēs jau pagājušajā trešdienā ar Veselības ministrijas ierēdņiem par to runājām, taču nedēļas laikā nekāds risinājums nav rasts," sacīja Veide.

Visvairāk jeb kopumā 23 548 devu no šīm patlaban neizlietotajām vakcīnām ir tieši "AstraZeneca", savukārt vēl 8414 ir no ražotāja "Moderna". Atlikušās 16 955 devas ir no ražotāja "Pfizer"/"BioNTech".