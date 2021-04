VIDEO ⟩ Alla Pugačova emocionāli reaģē uz Krievijā tapušās filmas "Černobiļa" kadriem

"Allai šī nav tikai laba filma - tā ir daļa no viņas dzīves. 1986. gadā viņa ar grupu pēc likvidatoru lūguma devās koncertēt Pripjatā. Koncerts notika brīvā dabā, ne pārāk tālu no negadījuma vietas. Risks bija liels. Alla varēja atteikties, bet viņa to izdarīja. Viņai tas bija ne tikai profesionāls varoņdarbs, bet arī dvēseles impulss," rakstīja Galkins.