"Esmu sadusmojies!" Kariņš dusmīgs par lēno vakcinācijas procesu un Pavļuta atbildību

Viņš klāstīja, ka ilgstoši tiek runāts par masu vakcinācijas pret Covid-19 uzsākšanu, kas sākotnēji bija plānota aprīļa sākumā, tomēr pēc pašreizējām prognozēm tā varētu sākties aprīļa beigās vai maija sākumā. Tāpat premjers pauda kritiku par to, ka reāli tiek izlietots mazāk vakcīnu, nekā to ir pieejams.

"VM atbildība nav izdabūt ārā vakcīnas no centrālās noliktavas, bet jādara tā, lai pote ir plecā. Kritika nāk pār valdību. Ja kritika nāk pār mums, tad kaut kas ir jāmaina. Iesaku VM mazāk pievērst uzmanību formalitātēm, un, šķīst vai plīst, jāgādā vakcīnas tur, kur ir gatavi potēt. Es otro un trešo nedēļu dzirdu, ka tūlīt būs, bet nav. Tas ir jāmaina. Ja jāmaina piegādātāji, tad tas ir jādara. Ja jāmaina cilvēki, kas to organizē, mainīsim. Bet, Daniel, ir jābūt risinājumam. Šāds temps nav pieļaujams," uzsvēra Kariņš.

Kā risinājumu vakcinācijas procesa paātrināšanai Kariņš iezīmēja Vācijas pieeju, kur samazināts vakcinācijas punktu skaits, šo procesu nododot tikai lielajiem vakcinācijas centriem. "Mums ir fantastiska infrastruktūra - lieli un mazi centri, kas izkliedēti pa visu Latviju. VM to visu kontrolē. Ja jūs to nekontrolējat, tad ir pēdējais laiks to sākt," uzsvēra Kariņš.