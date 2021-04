"Viņi labi zināja, ka esmu trenēts cīkstonis." UFC zvaigzne stāsta par izrēķināšanos ar vairākiem laupītājiem

"Bija agrs rīts, kad draudzene mani pamodināja, sakot: "Vai tu savu automašīnu atstāji pie treniņu zāles?" Es uzreiz sapratu, kas ir noticis. Aizpildīju iesniegumu policijā. Bet tad to ļoti ātri atradu pats," sacīja Munjoss.

Cīkstonis atklāja, ka pēc iesnieguma aizpildīšanas viņš pats "uzvilcis izmeklētāja cepurīti" un devies nelielā gājienā cauri vietējam kvartālam. Ātri vien Munjosam izdevās atrast vienu no vaininiekiem, visai muļķīgas noziedznieka rīcības dēļ.

"Viens no viņiem izleca ārā no mašīnas un prasīja: "Vai tev ir problēma?" Atbildēju, ka ir gan, jo tā ir mana problēma. Kad piegāju tuvāk, viens no viņiem aizbēga, otrs mēģināja bēgt," sacīja Munjoss.