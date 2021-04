Bijušajai "Playboy" modelei nozagts pasaules lielākais trusis

Nozagtā dzīvnieka īpašniece un trušu audzētāja Anete Edvardsa medijiem atklājusi, ka mājdzīvnieks pazudis nedēļas nogalē - laika posmā no 10. līdz 11. aprīlim. Viņa par zādzību jau ziņojusi policijai un ir izsludinājusi tūkstoš mārciņu lielu atlīdzību personai, kura viņai mīluli atgriezīs. Edvardsa atzīmējusi, ka Dariuss jau ir par vecu pavairošanai.

69 gadus vecā modele un trušu audzētāja kopumā ir rūpējusies par vairāk nekā simtu dzīvnieku. Kopš 2008. gada viņa tiek uzskatīta par lielāko trušu īpašnieci pasaulē: četrus no viņas mājdzīvniekiem oficiāli reģistrējuši Ginesa rekordu grāmatas pārstāvji. Pēdējais no tiem bijis Dariuss, kurš no deguna līdz astes galam ir 129 centimetrus garš. Truša svars pārsniedz 22 kilogramus.