Personām papildu Covid-19 tests pēc ierašanās Latvijā no trešajām valstīm jāveic līdz 15. jūnijam

Tādējādi līdz 15.jūnijam pagarināts termiņš, līdz kuram personai, ieceļojot Latvijā no valsts, kas nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valsts, Šveices un Apvienotā Karaliste, ar gaisa kuģi vai pa sauszemi, jāveic papildu obligāts Covid-19 tests pēc ierašanās Latvijā.

Tāpat spēkā būs prasība, ka neveikta testa vai pozitīva testa rezultāta gadījumā desmit dienu izolācija jāpavada kādā no Latvijas tūristu mītnēm no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētā saraksta, kam ir izstrādāti drošības protokoli. Ekonomikas ministrijā (EM) piebilda, ka personai no personīgiem līdzekļiem būs jāsedz izdevumi par testa veikšanu, transportu, uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojumiem tūristu mītnē.