"Plāksteri jau tikai apmierina ego." Indra Salceviča dalās pārdomās par mešanos jaunās attiecībās pēc šķiršanās

"Plāksteroties. No vienas puses domājot, kāpēc ne? Ļauties ar mērķi iegūt jaunas emocijas un pārklāt pagātni.

No otras puses, vai te tik nerunā mans ego? Dodot veltas cerības otram. Skaidrs, ka vienmēr ir divi cilvēki, un šobrīd viņam šķiet, ka to no sirds vēlas un nekas, kā būs, tā būs!