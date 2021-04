Kad Latvijā sāks darboties digitālais zaļais sertifikāts?

No valdības vadītāja paustā izriet, ka, lai arī idejiski sistēmas darbības princips izklausās ļoti vienkāršs, tehniski tā gluži nav, jo "svarīgi, lai viena valsts atpazīst un atzīst citas valsts rādītāju".

"ES par to diskutē, jo tas ir ne tikai epidemioloģisks un ekonomikas jautājums, bet gan tas ir skatāms plašāk kā ES pārvietošanās brīvības jautājums," piebilda Pavļuts.

Ministrs skaidroja, ka patlaban tiek risināts jautājums par to, kā iegūt informāciju no dažādām datubāzēm un pārliecināties par šīs informācijas patiesumu. Bet praktiski sistēma būtu šāda - cilvēku vakcinē, tas tiek fiksēts, tad cilvēkam izsniedz sertifikātu un viņš iegūst tiesības, piemēram, ceļot.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) iepriekš valdības sēdē atsaucās uz savā rīcībā esošu informāciju, kas liecina, ka Latvija kā pēdējā no ES dalībvalstīm ieviesīs zaļos sertifikātus. Ministrs informēja, ka Francija tūlīt ieviesīs zaļo sertifikātu, virkne citu ES dalībvalstu to ieviesīs maija sākumā, bet Latvija to plāno ieviest kā pēdējā.