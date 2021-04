Stājies spēkā spriedums, ar kuru noraidīta Baltkrievijas uzņēmuma prasība piedzīt no "LatRosTrans" vairāk nekā 66 miljonus eiro

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 14.aprīlī pieņēma lēmumu neierosināt Baltkrievijas uzņēmuma "Gomeļtransņeftj Družba" kasācijas sūdzību, līdz ar to stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīta uzņēmuma prasība par vairāk nekā 66 miljonu eiro piedziņu no SIA "LatRosTrans" par zaudējumu atlīdzības piedziņu, aģentūru LETA informēja tiesā.