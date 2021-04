Ukraina apsver apbruņošanos ar kodolieročiem, ja netiks uzņemta NATO

"Vai nu mēs esam daļa no tādas alianses kā NATO un šādā veidā piedalāmies Eiropas stiprināšanā (..), vai mums paliek otra iespēja, kas ir apbruņot sevi," intervijā radio "Deutschlandfunk" sacīja vēstnieks Andrijs Meļņiks.

1994.gadā Kijeva atteicās no pasaulē trešā lielākā kodolieroču arsenāla, kas bija saglabājies no Padomju Savienības laikiem, un visas kodolgalviņas tika pārvestas uz Krieviju. Apmaiņā pret to ASV, Lielbritānija un Krievija solīja respektēt Ukrainas robežas.