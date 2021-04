Meža nozare Latvijas tautsaimniecībā sniedz ļoti nozīmīgu ieguldījumu dažādās jomās - tas ir ienākumu avots valsts pamatfunkciju nodrošināšanai, darbs vairāk nekā 80 000 cilvēku, ideāla rekreācijas vieta visai sabiedrībai, turklāt to apsaimniekošana mazina straujās klimata pārmaiņas. Kas jāzina par mežu stādīšanu, portālam "Apollo.lv" izstāstīja SIA "Latvijas Finieris Mežs" valdes priekšsēdētājs Agris Meilerts.

Lai uzskaitītos ieguldījumus veicinātu, nepieciešams arī kvalitatīvi apsaimniekot mežu, un šeit pavasarim ir ļoti liela loma, jo nu jau visā Latvijā ir uzsākušies meža atjaunošanas darbi, to stādot.

Atšķirībā no citām Eiropas valstīm, Latvijā meža apsaimniekošanu stingri reglamentē normatīvais regulējums, tai skaitā arī nepieciešamību atjaunot mežu ar noteiktu kociņu skaitu.

Arī meža īpašnieki ir sapratuši, ka meža atjaunošana stādot, ilgtermiņā nodrošina to, ka mežs aug ātrāk un daudz kvalitatīvāk, tai skaitā sniedzot ieguldījumu gan valstij gan sabiedrībai kopumā, to apliecina arī statistikas dati, apliecinot, ka pēdējo desmit gadu laikā stādīšanas apjoms pieaudzis par 25%. Šeit gan lietderīgi pieminēt, ka šādu izvēli veicina arī iespēja pieteikties ES atbalstam jaunaudžu kopšanai.

Stādīts mežs, atšķirībā no dabiski ieauguša meža, ir par apmēram 25 % ražīgāks nekā dabiski ieaudzies mežs.

2020. gadā Latvijā no AS "Latvijas valsts meži " kokaudzētavām tika realizēti 56 miljoni stādu, savukārt privātās stādaudzētavas realizēja aptuveni 9 miljonus stādu. Priekšstatam, lai apstādītu vienu hektāru meža atzītu par atjaunotu, piemēram, atjaunojot ar egli, audzē jābūt vismaz 2000 jauno kociņu.

Viens no šādiem uzņēmumiem ir SIA "Latvijas Finieris mežs", kas apsaimnieko vairāk kā 1400 hektāru meža. Ar stādīšanas pieredzi un izaicinājumiem portālu "Apollo.lv" iepazīstina uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Agris Meilerts.

Kad jāstāda?

tiklīdz zeme ir atlaidusies un var iedurt lāpstu. Tas ir labākais brīdis, kad to var darīt."

Lai mežu varētu stādīt, ir nepieciešami stādi, tie var būt dažādi - tie var būt stādi ar kūdras substrātu apkārt vai kailsakņu stāds. "Ja mēs, piemēram, tieši par bērzu runājam, vislabākie stādi ir ar uzlabotu sakņu sistēmu, tas nozīmē to, ka koks būs sabalansētāks - stobra garums pret sakņu sistēmu masu būs balansā un līdz ar to pats koks būs spēcīgāks," uzsver Meilerts.

No katra šī mazā posmiņa ir atkarīgs viss iznākums kopumā."

Meilerts dalās ar piemēru no profesionālās pieredzes, proti, SIA "Latvijas Finieris mežs" stādījums, kas ir stādīts Auces novadā 2000. gadā. Tur tikuši sastādīti bērzi no dažādām Latvijas malām, kā Meilerts norāda - zinātnes vārdā. Augsne tika sagatavota principā kā lauksaimniecībai, līdz ar to zeme bijusi pateicīga. "Tagad pēc 21 gada krāja vietām sasniedz pat 340 kubikmetrus, tas ir tāds visspožākais piemērs," izceļ speciālists, piebilstot, ka šeit visi "ķēdes posmi" bijuši veiksmīgi.