Lietuvas valdība pagarina karantīnu līdz jūnijam, vienlaikus paredzot vairāk atvieglojumu

No nākamās pirmdienas, 19.aprīļa, būs atļauts atsākt darbu veikaliem, kas atrodas tirdzniecības centros, kā arī kinoteātriem un profesionālajiem teātriem, organizēt pasākumus ar skatītājiem brīvā dabā un iekštelpās. No ceturtdienas, 22.aprīļa, varēs darboties āra kafejnīcas, bet no aiznākamās pirmdienas, 26.aprīļa, - arī sporta klubi.