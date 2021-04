Zināms, kad otro "AstraZeneca" vakcīnas devu saņems Valsts prezidents Egils Levits

Informāciju par to, kad ir saņemama otrā deva, iedzīvotāji saņem no vakcinācijas veicēja - medicīnas iestādes, kas veic Covid-19 vakcināciju. Saņemot pirmo devu, visi iedzīvotāji tiek informēti par vakcinācijas datumu otrai devai. To vakcinācijas iestāde ieraksta iedzīvotājam izsniegtā kartiņā un reģistrē savā pierakstu sistēmā.