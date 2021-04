Jūnijā Rīgas centrā plāno atvērt piecu zvaigžņu viesnīcu "A22"

Vaisūne arī pastāstīja, ka viesnīcas un restorāna izveidē ieguldītā summa "noteikti ir vairāki miljoni" eiro, tomēr neprecizēja cik tieši. Projekts tapis sadarbojoties kreatīvajai aģentūrai "CBP" un AS "Granat", kuri arī ir projekta investori.

Viesnīcas mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka tajā būs iespējams izvēlēties nakšņot kādā no 20 numuriem vai apartamentiem. Numurus viesnīcā var rezervēt no 7.jūnija, un šajā mēnesī cenas svārstās no 210 eiro līdz 225 par nakti.