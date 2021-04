Latvijā bāzētā investīciju platforma "Grupeer" atstājusi sausā tūkstošiem ārvalstu investoru

Piemēram, šonedēļ no "Grupeer" mājaslapas pazuda ar investoriem slēgtie līgumi. Tie, kas nebija dokumentus saglabājuši, nevarēs pierādīt līgumu eksistenci. Pagaidām nav skaidrs, vai tā ir apzināta rīcība vai īslaicīga tehniska kļūme.

Savukārt divas kompānijas, kas no investoriem saņemto naudu dalīja tālāk kredītos, pieder pašai Kisikai. Tās ir "Finsputnik platforma" un "Primo invest", kurā Kisikas partnere ir Agnese Egle, bet valdes loceklis bijis Harijs Egle.

"Pilnas bildes par to, kur ir šie līdzekļi gājuši un kur tie atrodas, mums nav,"

atzina investoru pārstāvis Lazdiņš. Vislabāk to spētu noskaidrot Valsts policija, kas pērn ierosināja izmeklēšanu, bet par rezultātiem pagaidām ziņu nav.

"Par zināmām negodprātības pazīmēm liecina tas, ka vairāki šajā platformā norādītie uzņēmumi, kas it kā ir "Grupeer" sadarbības partneri, mūsu veiktās izmeklēšanas vai pārbaudes rezultātā ir norādījuši, ka vai nu viņi vispār nesadarbojas ar "Grupeer" vai viņi nesadarbojas saistībā ar konkrēto projektu, kas norādīts platformā. Ir arī citi gadījumi, ka šī norādītā summa, kas it kā tiek ieguldīta projektā, ir augstāka, par to, ko faktiski ir saņēmis gala aizņēmējs un kas ir nepieciešama projekta realizācijai. Rodas jautājums, kur tad palika starpība starp šiem līdzekļiem," sacīja advokāts.