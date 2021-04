Tiesu izpildītājam Rolandam Veinbergam uzrāda apsūdzību par krāpšanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

Mīklainā vekseļa pieprasītāju Kristinu Lucenko policija aizturēja un vairākas nedēļas viņa pavadīja apcietinājumā. Tiesībsargi izmeklēšanā atklāja, ka Lucenko nav darbojusies viena. Viens no noziedzīgās grupas pēc neoficiālas informācijas, ir viņas jaunākā bērna tēvs.

Lucenko no cietuma izlaista, bet aiz restēm šobrīd atrodas viens no krāpšanas līdzdalībniekiem. Visticamāk kāds no tiem norādījis uz tiesu izpildītāju kā iesaistīto šajā noziegumā. Rolands Veinbergs "Nekā personīga" rakstiskās atbildēs iepriekš noliedza pazīšanos ar Lucenko. Un vairākkārt norādīja, ka uz viņa pieprasījumiem pensionāre nav reaģējusi, tāpēc tas attaisnojot viņa rīcību.