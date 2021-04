"Arī paši lielākie konflikti sākās ar sīkumiem." Apskatnieks norāda uz Porziņģa un Dončiča attiecību pasliktināšanos

Dalasas "Mavericks" rīcībā ir viens no perspektīvākajiem duetiem visā Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA). "Uz papīra" abi basketbolisti kopā ar solīdiem lomas spēlētājiem pavisam noteikti varētu būt čempionu titula pretendenti. Panākumus Rietumu konferences izslēgšanas spēlēs dalasiešiem pirms sezonas paredzēja daudzi.

Kā vienu no pazīmēm, ka Porziņģa un Dončiča attiecības nav pašā labākajā stāvoklī, Ibarols min neseno slovēņa uzvaras metienu mačā pret "Grizzlies".

"Protams, ka ir patīkami spēlēt atkarībā no mača plūduma, ļauties. Viss it kā nāk un notiek viegli. Ir situācijas, kad labi darbojas pretinieku aizsardzība un nekas nenāk viegli. Tad ir svarīgi, lai saspēles vadītājs nosauc izspēli un mēs to realizējam. Tas mums vēl nedaudz sagādā problēmas," sacīja Porziņģis.