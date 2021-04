"Milzīgs zaudējums, kas atstās tukšu vietu..." Nogalinātā Bezzubova draugi dalās atmiņās par futbola aģentu

Savā darbā bieži sastopos ar klientiem, kuri to grib, taču tikai retais spēj to parādīt darbos. Romāns varēja. Viņš bija mērķtiecīgs, un rezultāti parādījās ātri. Viņš atbrīvojās no 15 kilogramiem," izdevumam stāstīja Varuškins.

"To, ka Romāns nošauts, uzzināju no kopējiem paziņām, kas man uzreiz piezvanīja. Domāju, tur bija iesaistīta liela nauda, jo citādi tādu noziegumu izskaidrot grūti," sacīja Varuškins.

Aģentūras LETA rīcībā esošajā videonovērošanas kameru ierakstā redzams, ka uzbrukums norisinājies aptuveni 20 sekundes. Brīdī, kad Bezzubova "Volkswagen Touareg" no sānielas vēlējās nokļūt uz Gunāra Astras ielu, ceļu viņam nobloķējis minētais "BMW X5". No uzbrucēju auto raidīti šāvieni un Bezzubovs centies "BMW X5" taranēt no sāniem. Pēc tam abas automašīnas aizbraukušas no kameru redzamības lauka.