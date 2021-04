VIDEO ⟩ "Jutu, ka mana roka paliek nejūtīga." Nekārtības UFC svēršanās ceremonijā rezultējušās ar nopietniem savainojumiem

Stīvenss plašākai publikai kļuva pazīstams pēc tam, kad 2016. gadā viņš preses konferencē mēģināja iesaistīties vārdu apmaiņā ar Konoru Makgregoru, bet īrs atbildēja ar nu jau vienu no ikoniskākajām frāzēm UFC vēsturē: "Kas, pie velna, ir tas puisis?" (Who the f**k is that guy?).