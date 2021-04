"Tā ir nacionāla ārkārtas situācija." Indijā reģistrēts rekordliels koronavīrusa gadījumu skaits

Līdz ar to 1,4 miljardus iedzīvotāju lielajā valstī kopējais inficēto skaits pieaudzis līdz 15,9 miljoniem, pēc šī rādītāja atpaliekot tikai no ASV. Pēdējās 24 stundās no Covid-19 miruši 2104 cilvēki, kopējam upuru skaitam pieaugot līdz 184 657, paziņoja Indijas Veselības ministrija.