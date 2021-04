NBA aizvadītajā naktī: Pols ar 28 punktiem dramatiskā spēlē sekmē "Suns" uzvaru

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 30 minūtes un vienu sekundi, kuru laikā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, četrus no desmit tālmetieniem un visus piecus soda metienus. Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par pieciem punktiem mazāk nekā ielaida.

Porziņģis laukumā pavadīja 33 minūtes un sešas sekundes, kuru laikā guva 19 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas. Viņš grozā raidīja četrus no astoņiem divpunktu un divus no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja piecus no sešiem "sodiņiem". Liepājnieks arī četrreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra trīs bumbas, nopelnīja sešas personīgās piezīmes, kamēr "Mavericks" ar Porziņģi laukumā guva par pieciem punktiem vairāk nekā ielaida.