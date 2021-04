Policija brīdina par krāpšanām, izmantojot auto koplietošanas servisa "CityBee" identitāti

Valsts policijas Saulkrastu iecirknī saņemts iesniegums no personas, kura šādā veidā cietusi no iespējamas krāpšanas. Iedzīvotājai marta sākumā zvanīja kāds vīrietis no Latvijā reģistrēta mobilā telefona numura un stādījās priekšā kā Zigmārs, kurš pārstāv iepriekš minēto uzņēmumu.