Vakcinācija šajā nedēļas nogalē notiks sešos liela mēroga centros

Vietnē "manavakcina.lv" iedzīvotājiem iespēja pieteikties vakcinācijai kopumā sešos liela mēroga centros šajā nedēļas nogalē. To vidū ir Daugavpils centrs Daugavpils kultūras pilī, kas būs atvērts sestdien, 24.aprīlī, no plkst.12 līdz plkst.20, kā arī divi centri Rīgā - "ATTA" centrs, kas strādās piektdien un sestdien no plkst.9 līdz plkst.17, un Ķīpsalas halle, kas būs atvērta sestdien un svētdien no plkst.9 līdz plkst.18.