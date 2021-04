Aleksandrs : Es sāku pirms septiņiem gadiem - martā nosvinēju jubileju, kopš nodarbojos ar stand-up (stāvizrāde) komēdiju. Tas notika tā - man ļoti patika stand-up, un viens draugs man atsūtīja afišu, ka Latvijā notiek kaut kāds komiķu konkurss. Es par to vispār neko nezināju, bet aizgāju un pierakstījos. Man bija ļoti bail, bet es pierakstījos, piedzēros un uzstājos. Žūrijā bija Edgars Bāliņš. Visi, kuri uzstājās, jau bija "Comedy Latvia" komiķi.

Tad es sapratu, ka viņiem ir tādi brīvie mikrofoni, kur jebkurš var iet un jokot - es sāku to darīt, pēc pusgada mani paņēma "Comedy Latvia" sastāvā. Bet jā, pamēģināju drauga atsūtītās afišas dēļ.

Aleksandrs : Bet tā arī bija! Es atnācu ar draugu uz to konkursu un teicu, ka otrais posms jau sācies, kā dēļ mani nemaz neņems. Draugs sarunāja, ka varu uzstāties. Es teicu, ka neuzstāšos, viņš teica - uzstāsies, un tā kā man bija ļoti bail, es sāku dzert.

Jānis : Es "Comedy Latvia" pievienojos pirms četrarpus gadiem. Man draugi bārā teica: "Eu, tu varētu aiziet to stand-up lietu pamēģināt!" Es nezināju, kas tas tāds ir, paskatījos online komiķus, tur bija Bils Burs un Džims Džefrijs, kuri nikni runāja par lietām, kas viņiem nepatīk. Man likās - hei, to es varētu pamēģināt, un tā nu es sāku. Pirmajā reizē es nebiju dzēris, bet uz priekšu gan!

Rūdolfs : To var redzēt - tie, kas tā ir sākuši, citādāk nemaz vairs nevar. Ir tie, kuri sāka uzstāties iedzēruši divus aliņus, un dara tā vēl šodien.

FOTO: No privātā arhīva

"Comedy Latvia" sastāvs. No kreisās: Rūdolfs Kugrēns, Edgars Bāliņš, Kalvis Troska, Jānis Kreičmanis, Denis Tulpe, Aleksandrs Guzenko un Jack Everitt

Aleksandrs : Jā, stand-up ir kā muskuļi - pat Lūijs Sīkejs teica, ka, neuzstājoties nedēļu, viņš aizmirst kā to darīt. Mēs neuzstājamies jau mēnešiem. Pēdējā uzstāšanās bija 7. novembrī Liepājā, tāpēc mēs tagad kačājam sociālos tīklus, taisām livestreamus (tiešraides), publicējam "TikTok" video, kur mums ļoti audzis sekotāju skaits. Tāpat piedāvājam arī uzstāšanās darba sapulcēs un vīna vakaros ar attālinātu stand-up.

Rūdolfs : Bet mēs vēl nevaram zināt, vai šī popularitāte ir arī ārpus tā pandēmijas burbuļa, kad cilvēkiem būs iespēja izvēlēties, ko darīt. To, vai sekotāji pārvērtīsies biļešu pircējos, vēl tikai redzēsim.

Aleksandrs : Man liekas, ka esam, jo man visu laiku tagad veikalos nāk klāt meitenes un saka: "Jūs taču esat Aleksandrs no "Comedy Latvia"!", bet agrāk tā nebija.

Rūdolfs : Man tas pats, man ir sakrājies tik daudz neizmēģināta materiāla kā nekad dzīvē. Kad atsāksies open-mic vakari, būs baigais reality check (reālā situācija), jo tagad man liekas, ka tā materiāla ir daudz, bet vai tas būs daudz, to vēl tikai sapratīs.

Man pat zemapziņā ir iesēdusies tā doma par to, ka neviens nemācēsim uzstāties. Man jau trīs reizes ir bijis sapnis, kurā "Comedy Latvia" aizbrauc uz kaut kādu vietu, pēdējais bija Cēsīs, bet neviens vairs neko neprot. Mēs ejam uz skatuves, nemākam vairs pateikt tos punch lines (joka daļa), kamēr uzstājamies, visi aiziet prom. Man jau zemapziņa saka, ka pārāk ilgi neesam uzstājušies.

Ticu, ka svarīga ir atgriezeniskā saite no skatītāja. Kā bez tās iztiekat?

Jau kad bija sākušies ierobežojumi, jūs rīkojāt tūri. Pastāstiet par to!

Rūdolfs : Mēs sākām oktobrī un paspējām izbraukāt pusi ieplānoto vietu. Jau no paša sākuma zālē varēja atrasties tikai puse parasti atļauto cilvēku skaita, bija obligāti jābūt maskās, vietām jābūt personalizētām, jāmēra temperatūras.

Ja būtu slikta tā uzstāšanās, pārdzīvot to būtu vieglāk.

Vai šajā laikā ir augusi interese par komēdiju no sabiedrības? Pieņemu, ka visi ir izsalkuši pēc pasākumiem un ekstra smieklu devas.

Jānis : Jā, cilvēkiem nav ko darīt, bet mēs vieni no retajiem piedāvājām izklaidi relatīvi dzīvajā.

Rūdolfs : Tagad ir parādījusies publika, kura mūs speciāli nemeklēja. Mēs vienkārši bijām vieni no pirmajiem, kuri pārorientējās uz tiešsaisti.

Aleksandrs: Varbūt varētu turpināt to tūri, kuru nācās pārtraukt. Mums ir jauns materiāls, ar kuru to papildināt, tāpēc, kad atgūsim formu, pabeigsim šo, iespējams, nofilmēsim un to kaut kur publicēsim.