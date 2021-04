"Tā vienkārši ir daļa no procesa." "Mavericks" īpašnieks par Dončiča un Porziņģa attiecībām

Marks Kjūbans salīdzinājumu veica Dalasas radiostacijas KRLD-FM jeb "105,3 The Fan" ēterā.

"Sākumā Novickis un Terijs nebija labākie draugi, bet pieaugot viņi viens otram iepatikās un kļuva par lieliem draugiem, un tā vienkārši ir daļa no procesa, kad esat saņēmuši jaunus bērnus, kuri pieaug," teica Kjūbans.

Vācu basketbolists Novickis "Mavericks" spēlēja no 1998. līdz 2019.gadam, kamēr Terijs, kurš NBA spēlēja no 1999. līdz 2018.gadam, Dalasas vienībā aizvadīja laiku no 2004. līdz 2012.gadam.