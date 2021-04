Negaidīta atkalredzēšanās: pēc deviņiem gadiem sieviete atgūst flautu, kuras dēļ gandrīz zaudēja karjeru

Heidija Slikere nekad nedomāja, ka atkal redzēs savu flautu pēc tam, kad pirms deviņiem gadiem to pazaudēja taksometra aizmugurējā sēdeklī, taču, pateicoties svešinieku laipnībai un prasmīgam detektīvdarbam, mūziķe ir atkal atguvusi nozaudēto, ziņo "The New York Times".