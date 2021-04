Naudu no iedzīvotājiem ar viltus "DPD" un "Omniva" zīmoliem izkrāpj noziedznieki no Austrumeiropas valstīm

Anonīmi aptaujājot iedzīvotājus Kurzemē, nākas secināt, ka gluži vai katrs saņēmis kādu dīvainu telefonu zvanu vai zvanījis kāds svešs ārzemju numurs. Kāda kundze jau sirmā vecumā pauž neizpratni, kā iespējams izkrāpt naudu no cilvēkiem un citus aicina nebūt lētticīgiem.

"Es vispār varu apbrīnot, dzirdēju, ka Latgales galā pa 8000 eiro nesen runāja "Bez Tabu". Es apbrīnoju cilvēkus, kuri var ielaisties, es uz šito nekad... Jāredz cilvēks, jāzina. Vēl pa bankas lietām – savu bankas kontu kādam, pin kodu un tā tālāk. Es jums pārskaitīšu, būs tas un tas. Varbūt vecam cilvēkam piedodams, bet 30 un 40 gados, viņiem stāsta kaut ko, jūs vinnēsiet to un to. Es to nesaprotu," sacīja kundze.