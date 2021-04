Kā pasargāt veselības aprūpes darbiniekus no Covid-19 laika agresijas?

Un tad bija tas jautājums, vai es esmu uz to gatava. Es teicu - jā, protams. Ja neviens to nedarīs, tad nekas arī nenotiks," atcerējās ārste.

"Iespējams, ka ir kaut kādi apstākļi, kas teiksim tā, tika vērsti uz to, lai šī lieta tiktu novesta līdz loģiskām beigām un, lai vainīgā persona, kura, es ceru, tiks noskaidrota, saņemtu attiecīgu atbildību un sodi par savu rīcību," sacīja Valsts policijas Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes galvenais inspektors Kristaps Kalniņš.

Cik daudz ir šādu gadījumi un ar ko tie beigušies policijā nevar pateikt, jo to gluži vienkārši neuzskaita. Tikmēr nozarē secina - lai gan kopumā epizodiski dusmas un draudi nav nekas jauns, Covid-19 laika nogurums un sabiedrības polarizācija to vairo.

Un tie aizvainojumi un apvainojumi lielākoties ir sasaistīti ar to, ka speciālisti ar savu zvanu vēlas pasliktināt dzīves kvalitāti, vēršas pret veselu iedzīvotāju grupu, lai saīsinātu viņu dzīves laiku."

Februārī un martā, piemēram, ģimenes ārsti saņēma vēstules no kovidskeptiķu organizācijām, kurās pausts, ka to saņēmēji nevarēs izbēgt no personiskās atbildības par Covid-19 laika ierobežojumiem, un paģērēja sniegt ziņas, kas varētu "kalpot par pierādījumu vainas mīkstināšanā un atbildības izslēgšanai".