Raidījums: Rimšēvičs 2013. gadā Taureņu pirtī Martinsonam stāstīja, ka ASV "grasās taisīt ciet" "ABLV banku"

Rimšēvičs: Nu, tu vari taisīt ciet principā savu banku. Jā? Tā kā es visiem džekiem, es saku: "Nu, veči, nu drusku, drusku, nu, saprotiet, nu, to situāciju! Nu, novācieties tagad no tanka tā kursa. Nu, ko jūs tur, zini!" A Bernis staigā, p**pis, apkārt, ar prezentāciju – Ministru Kabinets, premjers, Saeimas budžeta komisija. Vienkārši stāsta, nu: "Johaidī, mēs te pievelkam, tā teikt, naudiņu, mēs te darba vietas radam. Paskatieties, cik mēs nodokļus nomaksājam!" B**ģ, nu kas tie par stāstiem, vecais! Nu! Nu, tak bērnišķīgi kaut kādi ir, nu!

Rimšēvičs izskaidrot šo sarunu KNAB atteicās – gan to, kas domāts ar nokopšanas darbiem, gan to, kādiem "džekiem" un kādus padomus viņš devis iepriekš, gan to, no kurienes uzzinājis par ASV plāniem aizvērt četras bankas, par ko stāstījis Martinsonam.