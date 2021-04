Nepiedienīgi foto un sāpīgas šķiršanās. Trīs sabiedrībā pazīstamas personas jaunā TV šovā palīdzēs risināt ļaužu problēmas

Katrīnai un Uldim par lielu pārsteigumu ar viņiem piekrīt satikties viens no “dandāļu” sūtītājiem. Kāpēc vīrietis to dara, un vai tas sagādā viņam baudu?

Pa to laiku Ieva Brante kopā ar raidījuma īpašo viešņu - dziedātāju Olga Rajecku - nonāks Ezerē pie Anitas, kuras dzīves stāsts ir visnotaļ skarbs. Viņa joprojām nevar pārdzīvot sāpīgu šķiršanos, un, lai arī vēlas uzmirdzēt un iepazīties, to neprot izdarīt. Ieva un Olga ar īstu azartu metas iekšā notikumu virpulī – Anita tiek “uzfrišināta”, uzpucējot un sabildējot populārajai iepazīšanās vietnei “Tinder”. Olga ar sievišķīgu viedumu palīdz Anitai atkal sajusties skaistai un vēlamai, kā arī sniedz virkni noderīgu padomu – piemēram, ejot gulēt, vienmēr uzklāt gultu diviem un atstāt vietu otram. Olga tā pati esot darījusi un tas “strādā”. Tāpat dāmas lūdz padomu ģimenes psihoterapeitei Ainai Poišai, kura neskopojas ar viediem ieteikumiem un viens no tiem – skatīties cilvēkiem acīs. Operatīvi tiek izveidots arī “Tinder” profils, kurā Anita jau saņem uzmanības apliecinājumus no vīriešiem.