Plešs rosinās Dundagas novada domes atlaišanu

Plešs informēja, ka likumprojekts par domes atlaišanu tiks iesniegts izskatīšanai valdībā jau nākamās nedēļas sēdē. Esot sāktas konsultācijas ar citām ministrijām, par pašvaldības administratora iecelšanu. Plešs apsverot iespējas, administratoru izraudzīties no ministrijas darbiniekiem.

Viena no likuma normām nosaka, ka Saeima var atlaist pašvaldības domi, ja tā divu mēnešu laikā pēc sanākšanas uz pirmo sēdi vai pēc attiecīgo amatpersonu vai institūciju atkāpšanās nav ievēlējusi domes priekšsēdētāju, viņa vietnieku vai pastāvīgās komitejas.

Dundagas novada dome jau ilgstoši formāli ir bez vadības - janvārī amatus pameta Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts ("Mūsu cilvēkiem") un viņa vietnieks Jānis Mauriņš ("Mūsu cilvēkiem"). "Mūsu cilvēkiem", kuriem domē ir piecas vietas no deviņām, jaunu domes priekšsēdētāju no savām rindām neievēlē, bet neļauj to darīt arī opozīcijai.