Priekšrocība favorītiem vai saldais ēdiens faniem - kā vērtēt jaunāko F-1 eksperimentu?

Riepu izvēle

Jaunajā formātā nedēļas nogalei atvēlētais komplektu skaits ir samazināts no 13 uz 12. Līdz ar to, ņemot vērā, ka piektdienas kvalifikācijā drīkstēs braukt tikai ar mīkstajām riepām, komandām būs divreiz jāpadomā, vai arī sestdienā savus pilotus laist trasē ar mīkstākajām riepām, jo tad to var aptrūkties svētdienas sacīkstei.