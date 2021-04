Perevoščikovs: Saslimstība ar Covid-19 pagājušajā nedēļā augusi visās vecuma grupās, izņemot seniorus

"Arvien mazāk kopējā saslimstībā ir personas vecumā virs 65 gadiem, kas konsekventi norāda uz to, ka pakāpeniski pieaugot vakcinācijas aptverei šajā grupā, sagaidāms saslimstības sarukums attiecīgajā vecuma grupā," skaidroja Perevoščikovs.

Analizējot situāciju laika periodā no 15.marta līdz 25.aprīlim, SPKC noskaidrojis, ka no 13.nedēļas - no 29.marta līdz 4.aprīlim - inficēto skaits mājsaimniecībās un darba vietās sācis pieaugt. Pieaugums novērots arī inficēšanās gadījumos, kas saistīti ar privātiem pasākumiem un izglītības iestādēm.