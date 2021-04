No 3. maija sāks visu iedzīvotāju vakcināciju bez prioritāro grupu dalījuma

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) žurnālistiem pavēstīja, ka šādā gadījumā no 3.maija cilvēki varēs ieiet "manavakcina.lv" un pieteikties vakcīnai. Attiecīgi, no 3.maija jebkuram iedzīvotājam no 16 gadu vecuma būs iespēja pieteikties uz attiecīgo brīvo vietu "manavakcina.lv". Pēc ministra vārdiem, tādējādi arī zūd līdzšinējā prioritārā secība.