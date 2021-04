Valkā no slīcināšanas izglābj kaķi, vainīgie saņems bargu sodu

Kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas – tā varētu teikt par runča Kapteiņa Ruda dzīves gājumu: viņu no nāves upē pirms aptuveni sešām nedēļām izglāba Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābēji.

Tagad mazais dzīvnieks ir gādīgās rokās; viņa saimniece Sarmīte Ozola "ReTV" Ziņām stāstīja: "Pazvanīja paziņa no Valkas un teica – redzējusi tikko veterinārajā klīnikā vienu kaķīti, kurš vaidējis un pīkstējis pavisam, pavisam maziņš, kuru izcēluši no Pedeles upes."

Jāsaka, ka no upes kaķēni izvilkti apstākļu sakritības dēļ. Valsts policijā atzīst – šis ir viens no retajiem gadījumiem, kad ir zināms arī iespējamais slīcinātājs.

Sergejs Majors, VP Valkas iecirkņa priekšnieks norādīja: "Gar Pedeles upi pašvaldība ir izveidojusi pastaigu takas, un ejot gar šo taciņu, kāds no aculieciniekiem bija ieraudzījis. Reaģējot uz izsaukumu un ierodoties notikumu vietā, izvelkot šo maisiņu no Pedeles upes, tiešām tika konstatēts – maisiņā ir četri kaķēni, no kuriem trīs ir bez dzīvības pazīmēm."