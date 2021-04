No Saeimas lēmuma izriet, ka no 7.maija sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem būs atļauts, ievērojot Ministru kabineta noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem, sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās.

Ņemot vērā ieslodzījumu vietu specifiku, jaunas programmas nav iespējams sākt, kamēr nav pabeigtas iepriekšējās. IZM norāda, ka kvalifikācijas prakse samazināma, ja tā nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei līdz 2021.gada 31.augustam, to atbilstoši profesijas specifikai nav iespējams īstenot attālināti, kā arī to nav iespējams īstenot klātienē individuāli vai tās norises laikā nav iespējams ievērot divu metru distanci un novērst saskarsmi ar citiem izglītojamajiem.

Arī Valsts valodas centra vadītājs Māris Baltiņš norādīja, ka patlaban regulējums paredz iespēju sniegt informāciju svešvalodā, ja persona to pieprasa. Tādējādi persona materiālus svešvalodā var saņemt tika ar nosacījumu, ja tā to pieprasa.

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) atzina, ka viņš neapšauba to, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda, taču jāskatās jautājums par kolektīvo drošību. Ja valsts mērķis ir samazināt vīrusa izplatīšanos, tad viņš neredz problēmu, lai iedzīvotājiem pastkastēs ievietot informatīvu materiālu viņiem saprotamā valodā. Tā vietā Ģirģens aicināja atteikties no formāliem birokrātijas procesiem.

Tādējādi no 3.maija cilvēki varēs apmeklēt interneta mājaslapu "manavakcina.lv" vai zvanīt pa tālruni 8989 un pieteikties vakcīnai. Attiecīgi, no 3.maija jebkuram iedzīvotājam no 18 gadu vecuma būs iespēja pieteikties uz attiecīgo brīvo vietu minētajās platformās.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem Covid-19 slimniekiem viens cilvēks bijis vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.