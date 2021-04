Levits aizvadītajā gadā uzkrājis vairāk nekā 400 000 eiro

Pagājušā gada deklarācijā norādīts, ka algā no Valsts prezidenta kancelejas Levits saņēmis 71 520 eiro, savukārt procentos no "Luminor Bank" - 266 eiro. Savukārt kompensācijā no Eiropas Savienības tiesas viņš saņēmis 181 610 eiro, bet pensijā no Vācijas - 696 eiro. Mantojumā no Daces Valdas Oses Levits saņēmis 201 495 eiro. Levits deklarējis parādsaistības 5495 eiro apmērā.