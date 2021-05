Krištopans un citi "Rīgas mežu" nomnieki iekāro simtiem hektāru meža zemju golfa laukumiem

"Par to ir stāsts, ka tās koncepcijas, kas tiek iesniegtas, ir uz vienas A4 lapas tādiem gana lieliem burtiem, un tas tomēr nav tāds biznesa plāns, kas būtu skatāms nopietnā formātā," norādīja Skudra.

"Mēs gribam saprast saistības, kādas ir mums un kādas ir bijušas saistības arī šiem nomniekiem. Vai viņi ir izpildījuši visas iepriekšējās saistības, vai nē, kā šie līgumi vispār ir noformēti, vai tur nav kaut kādi juridiski pārkāpumi uz mūsu interesēm kā uzņēmuma interesēm gadu gaitā? Jo arī to mēs varam redzēt, ka daudzos nomas līgumos jau šobrīd ir redzams, ka uz ārkārtīgi daudz gadiem ir dotas 50 un 100 procentu atlaides no nomas naudas. Tātad tas arī ir jautājums par to, kā tad mēs esam skatījušies uz šiem nomas līgumiem – vai tas ir vienkārši kā dāvinājums potenciālajam nomniekam godprātīgi strādāt vai vienkārši jau rezervēt sev zemes gabalu un tad sāk plānot nākotnes darbību. Nu tas ir tāds atvērts jautājums," teica Skudra.