"Meita grib, lai Pēteris no manis aiziet projām!" Katrīne Sauliete nedēļu izaicināta iztikt bez grima

Fakts, ka meitai ir šāda vēlme, simpātisko sievieti pat nedaudz šokējis, jo salīdzinot ar citām, Katrīne nemaz tik ļoti nekrāsojoties. Sieviete lēš, ka šai procedūrai veltot ne vairāk kā 10 minūtes dienā, jo ikdienā make up nelietojot – vien uzkrāsojot lūpas tad, kad ir Zoom tikšanās. Kamēr meita ir pārliecināta - tās noteikti ir vismaz 20 minūtes, kuras mamma pavadot pie spoguļa un tāpēc ģimene kavējot dažādus pasākumus.

“Es emu sieviete, sievietes liek meikapu. Tas pat īstenībā esot pēc etiķetes nepareizi, ja sieviete pēc 30 neizkrāsojas, ejot ārā no mājas,” meitas ar padomu pamāca mamma.

Tomēr, izvelkot no “vēlmju burkas” uzdevumu, Katrīne nespēs slēpt emocijas un smejoties sacīs: “Viņa grib, lai Pēteris no manis aiziet projām, tāpēc to uzrakstīja!” Tāpat viņa spriež, ka visticamāk pieņems vecākās meitas izaicinājumu, jo tuvākajā laikā neesot plānotas daudz tikšanās, bet “influencēt” viņa varētu turpināt arī bez grima, jo tur palīgos nāk dažādi filtri.