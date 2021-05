Nevienam nav noslēpums, ka pārvākšanās ir ļoti izaicinošs un satraukumu pilns process. To visā krāšņumā uz savas ādas šobrīd “izbauda” kanāla 360TV realitātes seriālā “Ģimene burkā” iepazītā Bindru - Blumenauu ģimene. Četru bērnu ģimene no dzīvokļa pārvācas uz māju, turklāt tā vietā, lai noalgotu kādu pārcelšanās pakalpojumu sniedzēju, to dara pašu spēkiem, liekot īpaši pasvīst ģimenes galvai Jānim.