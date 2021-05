Šuplinska rosina pedagogu algas celt līdz 1200 eiro tuvākajā laikā un līdz 1500 eiro vidējā termiņā

Vienlaikus ar aprēķina principu maiņu iecerēts kāpināt vienas darba stundas izmaksas par 10%, no 01.09. 2022.nosakot zemāko algas likmi 940 eiro. Abas šīs pārmaiņas plānotas no 2022.gada 1.septembra, tāpēc 2022.gada valsts budžetā paredzēts pieteikt 8,0 milj.eiro, savukārt pašvaldību budžetos jārod 7,4 milj.eiro.

Viena no centrālajām izmaiņām aprēķinos saistīta ar pāreju no skolēna līmeņa (tā sauktā "nauda seko skolēnam") uz klases līmeni, tādējādi mazinot nelielu skolēnu skaita izmaiņu ietekmi uz skolai aprēķināto finansējumu. Ieviešot tā saukto "normēto klasi", tika modelēta maza klase (8 līdz 14 skolēni), vidēja klase (15-20 skolēnu) un liela klase (vairāk par 21 skolēnu).

Otra svarīgākā izmaiņa aprēķinos saistīta ar pāreju no 30 stundu darba slodzes uz 40 stundām, tādējādi palielinot salīdzināmību starp profesijām. Šāda pāreja nozīmē to, ka, sākot no 2022.gada 1.septembra, zemākā darba algas likme būs nevis 900 eiro par 30 stundām, bet gan 1200 eiro par 40 darba stundām.

Tāpēc šāda pāreja tiek piedāvāta vairāku gadu periodā, no 2022.gada 1.septembra citiem pedagoga pienākumiem veltot ne mazāk kā 25% no kopējās slodzes, no 2023.gada 1.septembra - ne mazāk kā 30%, no 2024.gada 1.septembra - ne mazāk kā 35% un no 2025.gada 1.septembri - ne mazāk kā 40%.