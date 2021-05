Svētku brīvdienās robežsargi konstatēja vairākus viltotus Covid-19 testus

Sestdien, 1.maijā, Pāternieku robežkontroles punktā robežsargi konstatēja no Baltkrievijas ieceļojušu Nīderlandes pilsoni, kura robežsargiem uzrādīja tādu Covid-19 testu, kas neatbilst Valsts robežsardzes rīcībā esošiem paraugiem, savukārt Lidostas "Rīga" robežkontroles punktā konstatēta no Barselonas ieceļojusi Latvijas pilsone ar viltotu Covid-19 testu.

Savukārt 4.maijā Terehovas robežkontroles punktā robežsargi apturēja automašīnu, kuru vadīja 1987.gadā dzimušais Lietuvas pilsonis. Persona robežsargiem uzrādīja viltotu Covid-19 testu. Pret Lietuvas pilsoni sākta administratīvā lietvedība, persona nodota Valsts policijas amatpersonām tālāko procesuālo darbību veikšanai. Savukārt Lidostas "Rīga" robežkontroles punktā robežsargi konstatēja divus no Kijevas ieceļojušus Latvijas pilsoņus ar viltotiem Covid-19 testiem. Abām personām uzlikts sods 680 eiro apmērā.

Savukārt aizvadītās nedēļas darba dienās, no 26.līdz 30.aprīlim, robežsargi konstatēja desmit personas, kuras robežsargiem uzrādīja viltotus Covid-19 testus.

Tāpat aprīļa beigās viltotu Covid-19 testu uzrādīja viens Kazahstānas pilsonis, kurš bija ieceļojis no Varšavas, kā arī viens Krievijas pilsonis, kurš Latvijā ieceļoja no Minskas. Identisku pārkāpumu izdarīja arī Latvijas pilsonis, kurš ieceļoja no Londonas.