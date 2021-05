Saeima pieņem deklarāciju par Osmaņu impērijas laikā īstenoto armēņu genocīdu

Debatēs deputāts Romāns Naudiņš (NA) uzsvēra, ka parlamentiem, pieņemot šādas deklarācijas, to rūpīgi jāizvērtē, jo tas rada zināmas sekas. Viņš iebilda pret to, ka neviena no deklarācijām par armēņu genocīdu nav apspriesta kopā ar vēsturniekiem, kā arī deklarācijas ir par jautājumu, ko deputāti nav rūpīgi analizējuši.