Bikses nost! Šodien tiek atzīmēta "diena bez biksēm"

Otrā versijā šo dienu nejauši sācis kāds vīrietis. Viņš lūdzis sievai izgludināt bikšu pāri pirms svarīgas tikšanās, tomēr, uztraukdamies par tās nokavēšanu, aizmāršīgais vīrietis izskrējis no mājām bez biksēm, bet atskārtis to, kad bijis jau metro. Tā kā risinājuma šai situācijai nebija, viņš tikai smaidīja un izlikās, ka nekas neparasts nav noticis.

It kā ar vienu šādu dienu gadā būtu par maz, ik gadu notiek tradicionālais bez bikšu brauciens ar metro. Tā kā Latvijā tāda nav, 2015. gadā šajā trakumā rīdzinieki metās, braucot ar tramvaju.

"The No Pants Subway Ride" ir ikgadējs globāls pasākums, ko 2002. gadā Ņujorkā iesāka kustība "Improv Everywhere". Pasākums norisinās vismaz 60 pasaules pilsētās.