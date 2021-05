Drošības dienests neizslēdz provokācijas 9. maijā

Līdz ar to nav izslēdzamas provokācijas, kas var novest pie valstī noteikto ierobežojumu pārkāpumiem.

VDD aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un kritiski vērtēt dažādus provokatīvus paziņojumus informatīvajā telpā, kā arī 9.maijā atturēties no reaģēšanas uz provokatīvām darbībām. Tāpat, lai neveicinātu Covid-19 izplatību un pasargātu gan sevi, gan apkārtējos no saslimšanas ar Covid-19, dienests aicina izvairīties no došanās uz vietām, kur potenciāli iespējama cilvēku pulcēšanās.