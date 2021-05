Drīzumā pret Covid-19 vispārējā kārtā varētu sākt vakcinēt arī jauniešus no 16 gadu vecuma

Saskaņā ar Vakcinācijas rokasgrāmatu, šobrīd no visām Eiropas Savienībā apstiprinātajām vakcīnām pret Covid-19 tikai "Pfizer"/"BioNTech" var lietot personu vecumā no 16 gadiem vakcinācijai. Pārējās vakcīnas - "Moderna", "Johnson & Johnson" un "AstraZeneca" - var izmantot tikai personu no 18 gadiem vakcinācijai.