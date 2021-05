Sanita: Dziedāt un darboties kopā ar bērniem vienmēr ir bijis viegli, dabiski, saprotami, kā no rīta pamostoties izstaipīties. Neviens to tev nav mācījis, bet tīri intuitīvi tu zini kā to izdarīt. Tu sāc darīt un re, izdodas. Šķiet veidot mazus priekšnesumiņus, gatavot mazus koncertiņus, to darīju jau no sākumskolas laika. Kā tagad atceros - sasaucu kopā kaimiņu bērnus un paziņoju ka gatavosim koncertu Līgo vakaram. Neviens dīvainā kārtā neiebilda. Un mēs tiešām radījām koncertu ar uznācienu uz skatuves, scenāriju un kopdziesmām beigās. Jau tad man tas šķita tik īpaši un atmiņā palicis visspilgtāk tieši dziesmu apgūšanas laiks, tas man sagādāja vislielāko prieku un gandarījumu.