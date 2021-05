PTAC zemes nomas pakalpojuma sniedzējiem piemēro sodu kopumā 120 000 eiro apmērā

PTAC ir konstatējis, ka zemes īpašnieki - AS "Pilsētas zemes dienests" un AS "Zemju pārvalde" - kopā ar kooperatīvajām sabiedrībām "Centrs V", "Ķengarags V", "Vaidavas V", "Purvciems V", "Pārdaugava V" un "Meiju ceļš" no 2020.gada sākuma piedāvā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem noslēgt individuālus zemes nomas līgumus, kas satur vairākus būtiski netaisnīgus līguma noteikumus.